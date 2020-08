28 ago 2020 19:51

COVID SUMMER PARTY – PANICO A CORTINA PER IL RAGAZZO ROMANO POSITIVO DOPO AVER PARTECIPATO ALLA “SUMMER FEST”. IN CENTINAIA SI SONO MESSI IN FILA PER FARE IL TAMPONE– ALLA FESTA C’ERANO ANCHE IL CAMPIONE DI SCI KRISTIAN GHEDINA E ALESSANDRO BENETTON (FIGLIO DI LUCIANO), OLTRE AL SINDACO…