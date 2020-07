18 lug 2020 15:49

COVID USA E GETTA: PER TRUMP SI METTE MALISSIMO - PIL IN PICCHIATA DEL 36,7% NEGLI STATI UNITI NEL SECONDO TRIMESTRE, E CHIUSURA DELL' ANNO A -6,6% - IL FONDO MONETARIO PUBBLICA UNA LETTURA IMPIETOSA SULLO STATO DELLA CRISI AMERICANA - IL COVID HA INFLITTO UNA BATTUTA D' ARRESTO VIOLENTA ALLA RIPRESA ECONOMICA. IN PARTICOLARE "LA PANDEMIA SOTTOLINEA L' INSUFFICIENZA DEL SISTEMA SANITARIO..." – SUBITO UN NUOVO PACCHETTO DI STIMOLI ALL'ECONOMIA…