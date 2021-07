17 lug 2021 18:00

IL COVID VA IN VACANZA IN GRECIA - A MYKONOS IMPENNATA DI CONTAGI: BANDITA LA MUSICA DAI LOCALI E SCATTA IL COPRIFUOCO DALL'1 ALLE 6 - LE REGOLE SARANNO VALIDE FINO AL 26 LUGLIO E SONO STATE DECISE PER CONTRASTARE L'AUMENTO DEI POSITIVI, QUADRUPLICATI RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA - ANCHE IN TUTTE LE ALTRE METE TURISTICHE DELLA GRECIA I CASI SONO IN ASCESA, TANTO CHE IL GOVERNO HA ISTITUITO L'OBBLIGO DI GREEN PASS PER I LUOGHI AL CHIUSO, COMPRESI BAR E RISTORANTI...