“IL CORONAVIRUS È STATO UNA BOMBA NUCLEARE” – LO PSICHIATRA ALBERTO SIRACUSANO: “IN CERTE CATEGORIE, QUANDO I CONTATTI DIMINUISCONO LA SALUTE MENTALE È MESSA DURAMENTE A RISCHIO” – “IL COVID METTE IN LUCE LA FRAGILITÀ DI UNA SOCIETÀ CHE PORTA IN SÉ CRISI DI VALORI E DEGLI AFFETTI PROFONDI E RADICATI. CHE ESISTEVANO GIÀ DA TEMPO. CHI HA STRUMENTI PER SOPPORTARE LA LONTANANZA NON SI LASCERÀ SPAVENTARE DA UN NATALE DIVERSO, MA…”