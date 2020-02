IL RINFORZO DELLA JUVE PER LA CHAMPIONS? CHIELLINI – IL CAPITANO TORNA AD ALLENARSI IN GRUPPO: “BELLISSIMO” - IL CHIELLO SI ERA LESIONATO IL CROCIATO IL 30 AGOSTO 2019 E POTREBBE TORNARE DISPONIBILE GIÀ A FINE FEBBRAIO. SARRI LO HA INSERITO NELLA LISTA UEFA PER LA SECONDA FASE DELLA CHAMPIONS