Giuseppe Scarpa per “Il Messaggero”

All'ospedale pediatrico Bambino Gesù ci sono due adolescenti in gravi condizioni dopo essersi scontrati con il monopattino con una moto. Uno di loro è in terapia intensiva, l'altro è appena uscito dal coma farmacologico. Due incidenti diversi, avvenuti a Roma e Latina a fine luglio. Non si tratta, però, di casi eccezionali.

Gli impatti con auto o scooter e le cadute rovinose riempiono ogni giorno, da un paio di mesi a questa parte, le pagine di cronaca dei giornali. D'altro canto è lo stesso parco monopattini italiano ad essere cresciuto sensibilmente nell'ultimo periodo, sospinto anche dal bonus mobilità varato dal governo a maggio. Ad oggi se ne contano 70mila in tutto il Paese. «Il punto però - spiega Giordano Biserni, presidente di Asaps - è che il rapporto tra i mezzi e gli incidenti è molto alto. Più elevato rispetto a ciò che si riscontra con le bici».

I DATI Leggero, economico, lo si trova in commercio a partire da 300 euro, facileda trasportare il monopattino con il motore elettrico è la vera rivoluzione della mobilità cittadina. Certo lo è se la città in cui questi velocipedi, sono stati equiparati dal legislatore alla bicicletta, fossero attrezzate.

Roma ne è l'esempio in negativo. Buche, una pista ciclabile discutibile e i sanpietrini ne rendono difficile l'utilizzo. Da giugno a luglio la polizia municipale ha registrato 36 incidenti, di cui 17 con feriti. Sempre nella Capitale 9 cadute o scontri con auto, tra giugno e luglio, sono stati classificati come gravi. Un dato che deve indurre a riflettere dal momento che, secondo l'Asaps, in tutto il 2019 gli incidenti su scala nazionale erano stati soltanto sette.

Certo Roma, data la scarsa manutenzione delle strade, non offre il palcoscenico migliore per chi ama questo mezzo. Milano, probabilmente, ha una viabilità più efficiente. Eppure anche il capoluogo lombardo ha fatto registrare un picco spaventoso dal 4 giugno a fine luglio: 74 incidenti.

Tant' è che l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato è dovuto intervenire per segnalare il pericolo. «Sono numeri che mettono i brividi e dovrebbero far riflettere». «Presenterò in Giunta - ha sostenuto sempre l'assessore - una proposta di legge parlamentare per modificare il codice della strada». Il punto, però, è che delle regole già esistono. E allora il problema si sposta su come si usa il mezzo. Questo è il ragionamento di Biserni: «In molti casi viene impiegato più per divertimento che non come mezzo di trasporto».

A confermare la tesi del presidente di Asaps è il numero delle multe che la polizia municipale di Roma ha inflitto nelle ultime due settimane solo nella zona del centro storico: 300. Sanzioni che nella Capitale colpiscono per la maggioranza i più giovani, la fascia di età che va dai 14 ai 25 anni: fermati in contromano, in due sopra il mezzo, oppure affiancati. Solo per citare alcuni casi.

LE REGOLE Le sanzioni dei vigili indicano, quindi, che le regole esistono. Ed eccole: può essere guidato a partire da 14 anni, per i minorenni il casco è obbligatorio, la velocità massima consentita è di 25 chilometri orari sulle strade urbane il cui limite è di 50 chilometri orari.

Nelle aree pedonali il limite si abbassa a 6 chilometri orari. Trenta minuti dopo il tramonto è obbligatorio accendere la luce e indossare giubbetto catarifrangente, non si possono portare oggetti o persone, entrambe le mani devono sempre essere sul manubrio.

E infine non c'è obbligo di assicurarlo. «Indubbiamente questo veicolo è utile, snello economico. Bisogna fare in modo che - sottolinea Biserni - le regole vengano rispettate e che alcune città si adattino a questa nuova mobilità». Insomma il nuovo velocipede non è pericoloso in sé. Manca ancora la cultura del monopattino sia per chi lo guida e sia per chi (in alcuni casi) deve concepire la viabilità delle città.

