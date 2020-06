CRASH SHARING – A ROMA SONO ARRIVATI I MONOPATTINI ELETTRICI E CI SONO GIÀ I PRIMI INCIDENTI! – UN QUINDICENNE HA SCARTATO UN PEDONE MA HA CALCOLATO MALE LE DISTANZE E HA TRAVOLTO UN'ALTRA DONNA - È AVVENUTO IERI POMERIGGIO A PIAZZA DI SPAGNA - DOPO LO SCONTRO, IL RAGAZZO SI È FERMATO. LA DONNA HA RIPORTATO SOLO QUALCHE GRAFFIO, MA È STATA PORTATA IN OSPEDALE…

Flaminia Savelli per “la Repubblica - ed. Roma”

Ha scartato un pedone ma ha calcolato male le distanze e ne ha travolto un altro: l'incidente con un monopattino elettrico è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16 in piazza di Spagna. Proprio dove sabato la sindaca Raggi ha inaugurato la flotta di nuovi monopattini elettrici gestiti dalla Dott, startup europea: sono migliaia i nuovi mezzi distribuiti nelle strade del centro. Ieri pomeriggio il primo incidente della nuova mobilità sostenibile: dopo lo scontro, il ragazzo a bordo delle due ruote si è fermato mentre gli agenti della polizia Locale hanno richiesto l'intervento del 118. Il pedone, una donna di 48 anni, ha riportato solo qualche graffio ed è stata trasportata in codice azzurro all'ospedale Santo Spirito e dopo essere stata medicata è stata dimessa

. Spaventato il ragazzino, un romano di 15 anni, che ha chiamato i genitori i quali sono arrivati poco dopo in Piazza di Spagna. Non è prevista alcuna sanzione ne alcuna procedura legale in questo caso quindi, dopo essere stato ascoltato dagli agenti è tornato a casa. Un altro incidente, con feriti gravi, a Ostia intorno alle 17. Un ciclista, Gennaro Ciardi di 72 anni, è stato travolto da una Smart su via della villa di Plinio. La vittima è stata trasportata in eliambulanza in codice rosso all'ospedale San Camillo. Ferito anche l'automobilista trasferito invece al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia. I vigili urbani hanno poi proceduto con i rilievi per ricostruire la dinamica dell'investimento. L'indagine è ancora aperta: per questa mattina è prevista la perizia sulla macchina e la bici su cui è stato ordinato il sequestro.

