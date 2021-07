CRASH-SHARING - L’OSSERVATORIO DELLA POLIZIA STRADALE LANCIA L’ALLARME: NELL'ULTIMO ANNO UN INCIDENTE GRAVE SU TRE GIORNI HA COINVOLTO MONOPATTINI ELETTRICI – A LIVELLO NORMATIVO IL MEZZO È EQUIPARATO A UNA BICICLETTA (MA PUÒ RAGGIUNGERE LE VELOCITÀ DI UN MOTORINO) E QUINDI L'ASSICURAZIONE È FACOLTATIVA - LA COMMISSIONE TRASPORTI DELLA CAMERA ORA È AL LAVORO PER PREVEDERE UNA COPERTURA OBBLIGATORIA PER DANNI A TERZI (COSI' LE ASSICURAZIONI INCASSANO QUALCOSA IN PIU'...)

Matteo Mion per "Libero quotidiano"

Non s' è mai capito che nesso logico ci fosse tra il bonus per l'acquisto di un monopattino e le misure economiche di contrasto alla pandemia, in un momento di ristrettezze di bilancio e d' indebitamento collettivo. Nel 2020, in pieno tumulto da Covid 19, mentre languivano i fondi per la cassa integrazione e decine di categorie erano ridotte sul lastrico, il governo presieduto dall' avvocato oggi senza popolo e partito concedeva lauti finanziamenti per favorire la smart mobility. Esplose così sulle strade e anche sui marciapiedi - il boom del monopattino, senza però nessun adeguamento legislativo che ne disciplinasse l'utilizzo stradale e soprattutto prevedesse l' obbligo assicurativo.

A un anno di distanza, i numeri degli incidenti dimostrano l'ennesimo disastro della propaganda grillina compiuto per mano del suo più fervido cadreghista, l'ex premier Conte. Poco consola noi in salute che persino il suo ex mecenate politico Grillo lo ritenga un incapace. Non osiamo immaginare la rabbia di chi è invalido a causa di un monopattino messo su strada senza alcuna copertura assicurativa. È ad esempio il caso di un artigiano di Ancona, travolto sul marciapiede da un monopattino condotto da un immigrato senegalese privo di polizza e di capacità patrimoniale per sostenere il risarcimento della grave invalidità biologica e lavorativa residuata al malcapitato.

L' ALLARME DELL' ASAPS

Il mezzo è pericoloso, e normativamente è equiparato a una bicicletta: l' assicurazione è facoltativa e nel caso di sinistro l' azione per essere indennizzati può essere rivolta solo contro il responsabile civile. In questo senso, l' allarme statistico è lanciato dall' Osservatorio della Polizia stradale, chiamata a rilevare nell' ultimo anno un incidente grave ogni tre giorni con i monopattini. L' Asaps ha denunciato ben 125 sinistri con lesioni gravi nel 2020, e altre centinaia di microsinistri con conseguenze meno invalidanti.

Il primo decesso a Budrio a giugno dell' anno scorso, cui sono seguiti 11 feriti in prognosi riservata e 49 con prognosi superiori ai 40 giorni. Il primato nazionale spetta alla Lombardia, con 56 infortuni gravi a Milano, al Piemonte il secondo gradino del podio con 14 sinistri, poi il Lazio a 13, con i capoluoghi metropolitani di Milano, Torino e Roma a tirare la triste volata sui numeri. Tra le cause ricorrenti enunciate dalle Forze dell' ordine vi sono la distrazione, al punto da aver accertato cadute autonome per scattare un selfie alla guida del velocipede, e l' inesperienza del guidatore, poiché nessun patentino è previsto per sfrecciare in smart.

PARLAMENTO AL LAVORO

Ora, se è vero che nessuna norma, ma solo il fosforo, potrà evitare la caduta da selfie, per tutti i casi in cui un soggetto rimanga leso da un sinistro cagionato per responsabilità del conducente di un monopattino è urgente e necessario un intervento del Legislatore. Finalmente il 21 giugno al Senato è stato presentato il Disegno di legge n° 2140, "Disposizioni in materia di sicurezza e circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica", e anche la Commissione Trasporti della Camera è al lavoro per prevedere una copertura assicurativa obbligatoria per danni a terzi.

Meglio tardi che mai, anche se nessun addebito può certo essere mosso all' esecutivo in carica, impegnato anima e corpo ad emendare alle nefandezze del precedente. Ecco, oltre alle dirette Facebook notturne che sostituirono la Gazzetta Ufficiale, ai dpcm dell' uomo solo al comando, al caos vaccinale, ricordiamoci lo scempio compiuto sui monopattini, costato vite e invalidità...

