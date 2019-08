CREDEVO FOSSE AMORE INVECE ERA UN MANIACO - A PIACENZA UN 32ENNE MAROCCHINO IRROMPE IN CASA DELLA RAGAZZA DI CUI SI ERA INVAGHITO, LA PICCHIA E LEI PER SALVARSI SI GETTA DAL BALCONE DELL'APPARTAMENTO - AL PRONTO SOCCORSO E’ FINITO UN PASSANTE A CUI LA POVERINA AVEVA CHIESTO AIUTO…

Irrompe in casa della ragazza di cui si era invaghito, la picchia e lei per salvarsi si getta dal balcone dell'appartamento, al primo piano, senza riportare ferite gravi. È accaduto ieri mattina a Piacenza e il protagonista dell'aggressione, un ragazzo di 32 anni di nazionalità marocchina, è stato arrestato dalla Polizia con le accuse di lesioni pluriaggravate, minacce e porto di coltello. In pronto soccorso, oltre alla giovane, è finito pure un passante a cui la vittima aveva chiesto aiuto.

Il 32 enne è piombato nell'appartamento dalla ragazza, in centro città. Lei, secondo quanto ricostruito, per salvarsi dalle botte si getta in strada dal balcone e lì chiede aiuto a un passante che si prende una coltellata dal 32 enne che intanto li aveva raggiunti. Nel frattempo arriva la Polizia che arresta l'uomo. La donna e il passante sono stati medicati al pronto soccorso ma non sono in pericolo di vita. Il 32 enne sarà processato per direttissima in tribunale a Piacenza nelle prossime ore.