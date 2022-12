22 dic 2022 12:18

CREMLINO, ABBIAMO UN PROBLEMA - PER LA SECONDA VOLTA IN VENTI GIORNI, PUTIN RICONOSCE CHE LA GUERRA NON STA ANDANDO SECONDO I PIANI. ALL'INIZIO DI DICEMBRE, “MAD VLAD” AVEVA DEFINITO L'OPERAZIONE MILITARE SPECIALE COME “UN PROCESSO A LUNGO TERMINE” - ORA AMMETTE CHE “CIÒ CHE STA AVVENENDO È UNA TRAGEDIA” E CHE “LA SITUAZIONE È ESTREMAMENTE COMPLICATA” FACENDO RIFERIMENTO ALLE QUATTRO REGIONI UCRAINE ANNESSE ALLA RUSSIA - PUTIN HA ESORTATO I VERTICI DELL'ESERCITO A IDENTIFICARE “TRADITORI, SPIE E DISFATTISTI” E SVENTOLA LA MINACCIA NUCLEARE…