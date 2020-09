23 set 2020 18:00

PER IL CREMLINO “NAVALNY PUO’ TORNARE IN RUSSIA QUANDO VUOLE”. PER "TERMINARLO" UNA VOLTA PER TUTTE? - L’OPPOSITORE DI PUTIN È STATO DIMESSO DALL’OSPEDALE CHARITÉ DI BERLINO DOPO 34 GIORNI DI CUI 24 IN TERAPIA INTENSIVA PER AVVELENAMENTO – “PRESTO PER VALUTARE EFFETTI A LUNGO TERMINE” – L’IRONIA DI NAVALNY SULL’IPOTESI CHE PUTIN AVREBBE FORMULATO CON MACRON (E RIPORTATA DA LE MONDE) DI UN "AVVELENAMENTO AUTONOMO"…