FLASH! - DA QUANTO TEMPO SU "IL FATTO" GLI EDITORIALI DI MARCO TRAVAGLIO NON SI OCCUPANO PIU' DEL MOVIMENTO 5 STELLE? SCOMPARSI, SOSTITUITI DA DISSERTAZIONI SUL COVID IN CHIAVE ANTI-GOVERNATIVA. COME MAI? E' FINITA LA LUNA DI MIELE CON CONTE, UNO CHE NON RIESCE A ESSERE UN LEADER NEMMENO PER I CONTIANI E CHIEDE CONSIGLI A GOFFREDO BETTINI ANZICHE' A LUI...