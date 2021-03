SULLA CRESTA DELLA MORTE - INCREDIBILE TRAGEDIA SULLA SPIAGGIA DI RINCON POINT, IN CALIFORNIA: DUE SURFISTI SI SONO SCONTRATI ED È RIMASTO UCCISO UN 51ENNE: PARE CHE LA VITTIMA SIA CADUTA DALLA TAVOLA E SIA STATA TRAVOLTA DA UN ALTRO SURFISTA CHE STAVA CAVALCANDO LA STESSA ONDA – LA PINNA DELLA TAVOLA GLI AVREBBE SQUARCIATO LA FACCIA…

DAGONEWS

Tragedia sulla spiaggia di Rincon Point, in California, dove in uno scontro tra due surfisti è rimasto ucciso un 51enne.

Gerald "Gerry" Gilhool Jr. è deceduto dopo essere stato portato in elisoccorso in ospedale. Secondo la testimonianza di diverse persone, in quel momento in acqua c’era affollamento: pare che l’uomo sia rimasto ucciso dopo essere caduto dalla sua tavola ed essere travolto da un altro surfista che stava cavalcando la stessa onda. La pinna della tavola gli avrebbe tagliata la faccia. Nonostante i tentativi di salvarlo, per lui non c’è stato nulla da fare.

