15 mar 2023 12:33

IL CRETINISMO DEL "POLITICAMENTE CORRETTO" - A VIAREGGIO, LA PRESIDE DI UNA SCUOLA DELL’INFANZIA ANNULLA IL LABORATORIO PER LA FESTA DEL PAPÀ PER EVITARE DISCRIMINAZIONI VERSO CHI NON CE L’HA (PERCHÉ MAGARI HA DUE MAMME) – ALCUNI GENITORI SI SONO (GIUSTAMENTE) LAMENTATI E ALLORA LA PRESIDE METTE UNA PEZZA PEGGIORE DEL BUCO: ANNULLA TUTTO E LASCIA A BOCCA ASCIUTTA I TANTI RAGAZZINI CHE AVREBBERO VOLUTO FARE UN REGALO AL PROPRIO PAPÀ...