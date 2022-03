IL CRIMINE E' SEMPRE UN PASSO AVANTI - A BEVERLY HILLS LA POLIZIA HA SCOPERTO CHE DIETRO A UN NEGOZIO CHE AFFITTAVA CASSETTE DI SICUREZZA SI NASCONDEVA UN GIRO DI DROGA E RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO - I DUE TITOLARI DELL'AZIENDA HANNO AMMESSO DI AVER RECLUTATO TRAFFICANTI E GESTITO IL DENARO DELLA LORO ATTIVITA', MA HANNO PATTEGGIATO PER IMPEDIRE CHE I LORO CLIENTI VENISSERO COINVOLTI...

Un negozio di Beverly Hills che si trova in un centro commerciale sull'Olympic Boulevard e affitta cassette di sicurezza ai clienti non si limitava a conservare il denaro, i gioielli e gli oggetti di valore dei suoi clienti. Secondo il Los Angeles Times, la US Private Vaults Inc., che gestisce il negozio, si è infatti dichiarata colpevole di aver cospirato con i clienti per riciclare denaro proveniente dalla droga.

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Los Angeles ha raggiunto un patteggiamento per impedire la presentazione di accuse penali contro i proprietari, Mark Paul e Michael Police. Tuttavia, la società ha ammesso diversi illeciti: ha reclutato trafficanti di droga come clienti e ha gestito il denaro delle loro attività, riciclandolo. Inoltre i dipendenti dell’azienda vendevano cocaina, organizzavano loschi affari e istruivano i clienti su come effettuare transazioni in contanti aggirando i requisiti della rendicontazione valutaria.

Il negozio di Beverly Hills è stato costretto a chiudere l'attività nel marzo 2021, quando gli agenti federali in possesso di un mandato di perquisizione hanno portato via tutte le sue 800 cassette di sicurezza. Il giudice che ha approvato il mandato di perquisizione ha impedito al governo di setacciare o sequestrare il contenuto delle scatole, ordinando invece che i proprietari dei contenuti delle scatole fossero trovati e i loro oggetti di valore restituiti.

Tuttavia, a giugno l'FBI e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti si sono mossi per trattenere parte del contante sequestrato dal caveau: in 369 scatole erano nascosti 86 milioni di dollari in contanti oltre a gioielli e oggetti di valore.

I pubblici ministeri avrebbero voluto indagare sui proprietari delle cassette, che secondo loro erano coinvolti in traffici criminali, ma non hanno offerto prove, così l’Fbi è stata costretta a restituire il contenuto di 75 cassette e dovrà fare lo stesso con altre 175.