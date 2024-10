CRIPTO-MONETE, VERI COJONI - QUASI UN TERZO DELLA POPOLAZIONE DI SAN PEDRO, A 170 KM DA BUENOS AIRES, È STATO VITTIMA DI UNA TRUFFA PIRAMIDALE BASATA SULLE CRIPTOVALUTE - 20MILA RESIDENTI HANNO SCOMMESSO SULLA PIATTAFORMA DI TRADING ONLINE "RAINBOW EXCHANGE", CHE PROMETTEVA UN MARGINE DI GUADAGNO DELL'1% AL GIORNO - TANTO È BASTATO PER FAR CADERE NELLA TRAPPOLA I PIÙ INGENUI, MOLTI DEI QUALI SI SONO INDEBITATI - "RAINBOW EXCHANGE" HA SOSPESO IL "SERVIZIO"...

(ANSA) - BUENOS AIRES - Quasi un terzo della popolazione di San Pedro, città argentina a 170 km da Buenos Aires, potrebbe essere stato vittima di una presunta truffa piramidale basata sulle criptovalute. Si stima che siano coivolti circa 20mila residenti, che hanno scommesso sulla piattaforma di trading Rainbow Exchange.

Una fonte anonima ha detto al quotidiano La Nacion che la piattaforma prometteva pagamenti giornalieri dell'1% in dollari. Tanto è bastato per convincere la gente a investire i propri risparmi. "Hanno contratto prestiti, venduto automobili e tutto ciò che potevano per investire il denaro", ha riferito la fonte. In seguito alle accuse di frode piramidale su larga scala, Rainbow Exchange ha intanto annunciato che sospenderà i prelievi per le sue migliaia di clienti in Argentina per 14 giorni lavorativi.

