CRISANTI CI HA RIPENSATO – LO “ZANZAROLOGO” A NOVEMBRE AVEVA DETTO “NON FAREI IL PRIMO VACCINO CHE DOVESSE ARRIVARE A GENNAIO. NON SONO DISPOSTO AD ACCETTARE SCORCIATOIE”. ALLORA COME MAI OGGI SI È FATTO “INOCULARE” IL SIERO PFIZER/BIONTECH CON TANTO DI TELECAMERE A FILMARLO? “NON SONO MAI STATO CONTRARIO, C’È STATO QUALCHE PROBLEMA DI TRASPARENZA MA È STATO RISOLTO…” - VIDEO

andrea crisanti si fa vaccinare

“IO NON FAREI IL PRIMO VACCINO CHE DOVESSE ARRIVARE A GENNAIO” - ANDREA CRISANTI VERSIONE NO VAX: “NON SONO DISPOSTO AD ACCETTARE SCORCIATOIE. NORMALMENTE CI VOGLIONO DAI 5 AGLI 8 ANNI PER PRODURRE UN VACCINO. VORREI ESSERE SICURO CHE SIA STATO OPPORTUNAMENTE TESTATO E CHE SODDISFI TUTTI I CRITERI DI SICUREZZA ED EFFICACIA. NE HO DIRITTO COME CITTADINO” – DAGOSPIA DEL 20 NOVEMBRE 2020

ANDREA CRISANTI

Da www.corriere.it

E infine l’ha fatto. Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, già padre del modello Veneto che si dimostrò molto efficace nel fronteggiare la prima ondata pandemica nella regione (prima della rottura con il governatore Luca Zaia), si è sottoposto questa mattina al vaccino anti-Covid. Crisanti si è presentato davanti alle telecamere attorno alle 12 all’interno dell’Azienda ospedaliera e, dopo un breve discorso, si è seduto ed è stato sottoposto a immunizzazione.

andrea crisanti si fa vaccinare 3

Le dichiarazioni

«Avrei preferito una cerimonia più sobria — ha detto prima della puntura (con il siero della Pfizer) —. Non sono mai stato contrario ma avevo detto che aspettavo il conforto di avere informazioni scientifiche. C’è stato qualche problema di trasparenza ma è stato risolto con la condivisione dei dati, quindi è il momento di testimoniare con la consapevolezza che è un momento di svolta. I vaccini sono sicuri, e ci sono e saranno diversi tipi di vaccinazione». Lo scorso novembre la frase che scatenò le polemiche: «Il vaccino? Finché non vedo i dati non lo farei».

