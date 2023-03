CAFONALINO TUTTI AL CIRCO! – PARTERRE DI SVIPPATI DI TUTTE LE ETÀ PER LA PRIMA ROMANA DEL NUOVO SPETTACOLO DEL CIRQUE DU SOLEIL – ACCORRONO LUCA ZINGARETTI E LUISA RANIERI, LAURA CHIATTI E MARCO BOCCI. E POI STEFANO COLETTA, MARA VENIER, CHRISTIAN DE SICA CON IL GIOVANE ATTORE FRANCESCO BRUNI, PAOLO BONOLIS SENZA SONIA BRUGANELLI, GLI EX CONIUGI ANDREA DELOGU E FRANCESCO MONTANARI, CHE PER FORTUNA NON SI SONO NEANCHE SFIORATI... – FOTO