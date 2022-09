LA CRISI ENERGETICA VA IN CULO AI PIÙ DEBOLI - GLI AUMENTI DEI COSTI ENERGETICI COLPISCONO LE RSA E CASE DI RIPOSO – SOLAMENTE NEL LAZIO SONO CIRCA 120 LE STRUTTURE SANITARIE A RISCHIO COLLASSO NEL LAZIO, CHE VALGONO 12MILA POSTI LETTO E DANNO LAVORO A OLTRE 17MILA PROFESSIONISTI – LE REGIONI SCENDONO IN CAMPO, UTILIZZANDO PARTE DEI 400 MILIONI DI EURO CHE IL GOVERNO HA DESTINATO ALLA SANITÀ CON IL DECRETO AIUTI BIS - SOFFRONO ANCHE SCUOLE MATERNE E MENSE…

Estratto dell'articolo di Francesco Bisozzi per “il Messaggero”

donna anziana in casa di riposo

A Bordighera, provincia di Imperia, la casa di riposo San Giuseppe è costretta a mettere in vendita quadri e mobili superflui per riuscire a pagare le bollette. A settembre il conto di luce e gas è arrivato a 36mila euro, contro gli 11mila euro del precedente bimestre. […]

Non se la passa meglio Villaggio Amico, Rsa in provincia di Varese, alle prese con un aumento dei costi gestionali del 900 per cento per effetto dell'energia sempre più cara. Il presidente di Villaggio Amico, Massimo Riboldi […]: «Qui il rischio è che le rette aumentino di circa mille euro al mese per ogni assistito, con pesanti conseguenze per le famiglie degli ospiti».

bollette

IL FENOMENO

Per l'Associazione italiana ospedalità privata sono almeno 120 le strutture sanitarie a rischio collasso nel Lazio, tra cui numerose case per anziani. Queste 120 strutture valgono 12mila posti letto e danno lavoro a oltre 17mila professionisti, tra medici, terapisti, infermieri e altri. […]. Ecco perché per salvare le Rsa dal caro bollette stanno scendendo in campo le Regioni.

Dopo la Lombardia, anche il Lazio si appresta a tendere la mano alle case di riposo, utilizzando parte delle risorse che il governo ha destinato alla sanità con il decreto Aiuti bis, 400 milioni di euro. La Regione Lombardia ha appena messo sul piatto quasi 40 milioni di euro. […]». Dalla Pisana fanno sapere che l'emergenza è allo studio dell'assessorato alla Sanità.

I PROVVEDIMENTI

IL PREZZO DEL GAS

Grazie al decreto Aiuti bis il Lazio può contare su circa quaranta milioni di euro per la sanità, una parte dei quali (ma la quota resta da definire) andrà ai privati. Si è mossa la Regione Liguria, dando il via libera allo stanziamento di 2 milioni e 160mila euro a sostegno delle strutture private per anziani, accreditate e contrattualizzate. […]

Sulle Rsa pesano non solo le bollette alle stelle, ma anche le richieste dei fornitori che si occupano dei servizi di ristorazione, pulizia e lavanderia, pure loro alle prese con lo shock energetico. […]

In Puglia le rette delle case per anziani aumenteranno da ottobre. In risposta alla richiesta di supporto avanzata da Rsa e centri diurni, la Regione ha approvato le nuove tariffe relative alle prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari, che saranno applicate dal mese prossimo. […] Per coprire la sua parte la Regione investirà oltre 25 milioni di euro.

rincaro energia e aumento delle bollette 8

[…]e Soffrono tuttavia anche scuole materne e nidi paritari, mense scolastiche e aziendali. L'ascesa del costo delle bollette non risparmia nessuno, i piatti nelle mense rischiano di restare vuoti e i nidi di chiudere i battenti.