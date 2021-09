LA CRISI DELLA NATALITÀ È COME UN CANE CHE SI MORDE LA CODA - L’ECONOMIA IN DECLINO STA SPINGENDO I MILLENNIALS A NON AVERE FIGLI: COME CONSEGUENZA, RIVELA UNO STUDIO BRITANNICO, LA CARENZA DI BAMBINI IN GRAN BRETAGNA POTREBBE PORTARE AL DECLINO ECONOMICO, ED ENTRO IL 2060 CIRCA 4 LAVORATORI SU 10 SARANNO OVER 65 – MA SECONDO UN ALTRO STUDIO IL MOTIVO PRINCIPALE PER CUI LE NUOVE GENERAZIONI NON VOGLIONO AVERE FIGLI È…

CALO NASCITE

L'economia ha fregato i millennials: ora vuole anche la loro prole

Sì, sappiamo che non potete permettervi di avere figli. Ma se l'economia crolla a causa del basso tasso di natalità, la colpa sarà vostra - afferma il Guardian.

A tutti piacciono i bambini, vero, con le loro piccole dita dei piedi e il fatto che non fanno niente e fanno costantemente quelle strane cacche scure. "Quello è il mio bambino", mi diranno gli amici indicando un piccolo batuffolo di pelle e carne che urla senza motivo, "lo amo così tanto che potrei morire".

famiglie millennials 6

Il bambino fa qualche giochetto, chiedo sempre, e loro scuotono la testa, no. "Pensiamo che tra circa 18 mesi il bambino potrebbe imparare a camminare", dicono. "Potrebbe riuscire a fare una frase completa a circa tre anni". Fico, bene, ci vediamo tra 18 anni quando potrai di nuovo andare al pub.

I bambini sono il discorso di questa settimana, con due notizie che - se strizzate gli occhi e guardate attentamente - sono assolutamente e interamente collegate. La prima è "La carenza di bambini in Gran Bretagna potrebbe portare al declino economico, dice il thinktank", e c'è del materiale interessante della Social Market Foundation.

famiglie millennials 5

L'attuale tasso di natalità di 1,58 in Inghilterra e Galles è molto al di sotto del livello di sostituzione di 2,1 necessario, il che significa che nel 2060 ci saranno quasi quattro over-65 per ogni 10 lavoratori (presumendo naturalmente che alla generazione dei millennial sarà permesso di andare in pensione: vedendo come siamo stati letteralmente fottuti in ogni altra possibile pietra miliare della vita oltre a "vivere nella stessa epoca degli smartphone", non vedo proprio che questo accada).

famiglie millennials 4

Questo aprirà un gap di supporto che porterà inevitabilmente al declino economico.

Eppure, al contrario, ci viene detto: "Quattro giovani su 10 temono di avere figli a causa della crisi climatica". Il che ha un suo senso. Perché avere un bambino ora - amarlo, curarlo, insegnargli la matematica a tavola anche se si rifiuta di capire la matematica: questa è una matematica molto semplice, Henry! - quando sai che un giorno dovrà usare le sue capacità di combattimento per lottare per una brocca di acqua mentre il sole si avvicina al nostro pianeta?

famiglie millennials 3

A me sembra uno spreco insensato degli ultimi 20 anni di tempo vitale che abbiamo sulla Terra.

Perché i millennial non fanno figli? E già che ci siamo, perché non stanno comprando case? Beh, siamo arrivati al punto in cui la realtà economica della Gran Bretagna ha finalmente superato l'impulso primordiale del cervello di lucertola che abbiamo tutti di replicare noi stessi.

Sembra una richiesta stupida e impossibile: ehi, 34enni che state ancora pagando i vostri prestiti studenteschi e siete in affitto, potete sbrigarvi ad avere un bambino per favore? Il futuro dell'economia dipende da questo. E no, non faremo nulla per rendere le cose in qualche modo più facili mentre lo fate. Lavorate di più.

famiglie millennials 2

La Social Market Foundation ha dato un suggerimento abbastanza semplice per superare il problema della natalità, che è - e sto parafrasando: "Smettete di rendere così follemente difficile e costoso avere e prendersi cura di un bambino".

Il National Childbirth Trust calcola il costo medio di un asilo nido a tempo pieno per un bambino sotto i due anni a 263 sterline a settimana, che anche con entrambi i genitori che lavorano è una fetta pesante del bilancio familiare medio. Se volete tenere il vostro bambino oltre quell'età, o addirittura averne un altro, per qualche motivo, questi costi non faranno che accumularsi.

famiglie millennials 1

So che c'è un valido argomento ambientale per non avere figli, ma questo non impedisce a molte persone di desiderare ancora profondamente di averli, e sembra bizzarro che lo rendiamo così difficile per quelli che lo fanno.

La fondazione stima che i genitori lavoratori britannici spendano il 22% del loro reddito per l'assistenza all'infanzia a tempo pieno - il doppio della media delle altre economie occidentali; un rapporto Unicef del 2019 ha rilevato che il congedo di paternità del Regno Unito è ancora estremamente basso, rispetto a quello di altri paesi; e un sondaggio su più di 20.000 genitori britannici intrapreso a luglio e agosto di quest'anno ha rilevato che solo il 16% delle madri ha avuto la propria anzianità di lavoro e il proprio reddito inalterati dall'avere un figlio (due terzi hanno ridotto l’orario lavorativo).

CALO DELLE NASCITE

Anche se non credo che nessun genitore sia uscito dall'isolamento dicendo: "Wow, far studiare a casa mio figlio mentre mi destreggio tra le infinite chiamate di Zoom del mio lavoro è stato molto facile! Mi è piaciuto molto!", c'è almeno l'opportunità di orari più flessibili per i compiti a casa che potrebbero adattarsi alla cura dei bambini, ora che molte persone sanno e possono lavorare da casa.

Ma questo non va direttamente a beneficio dei proprietari commerciali, quindi gli amministratori delegati e i decisori makers non sono favorevoli. Essere un genitore è fondamentalmente solo essere sveglio tutto il tempo e spendere tutti i tuoi soldi, e questo prima di aver fatto qualcosa come comprare scarpe o uniformi o quei Nerf Blaster per cui tutti impazziscono.

CULLA VUOTA CALO DELLE NASCITE

Eppure, almeno questo è un ritorno alla forma: sai che la natura sta veramente guarendo quando i millennial vengono accusati di non prosperare in una realtà economica che sembra esplicitamente progettata per distruggerli.

A un certo punto - quando i cortili delle scuole saranno spaventosamente vuoti, e nessuno avrà pagato alcuna imposta di bollo per anni, e ogni Pret del centro città avrà dovuto chiudere per inattività - dovranno ammettere che "comprare e consumare avocado toast" non era il problema che pensavano fosse da sempre. Fino ad allora: fate figli, per favore, millennials! Il futuro dell'economia è costruito sul sangue dei vostri eredi!