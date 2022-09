IN CROAZIA UN TRENO SI È SCONTRATO CON UN CONVOGLIO MERCI FERMO, TRA LE STAZIONI DI OKUCANI E NOSVKA: ALMENO CINQUE PERSONE SONO MORTE E 11 FERITE. L’INCIDENTE È AVVENUTO IERI SERA: IL TRENO PASSEGGERI NON SI È FERMATO A UNO STOP, TRAVOLGENDO A PIÙ DI 100KM/H QUELLO MERCI…

incidente ferroviario in croazia 2

(ANSAmed) - Un grave incidente ferroviario è avvenuto ieri sera in Croazia provocando morti e feriti, alcuni dei quali gravi. Le Ferrovie statali croate (Hzz) hanno confermato la sciagura senza tuttavia precisarne il bilancio. Secondo il portale Dnevnik.hr, nella collisione fra un treno passeggeri e un convoglio merci fermo, avvenuta fra le stazioni di Okucani e Nosvka - a sudest della capitale Zagabria - almeno cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite.

incidente ferroviario in croazia 3

L'agenzia croata Hina parla di tre morti e almeno 11 feriti trasportati in vari ospedali della zona. Non si conoscono ancora le cause precise dell'incidente avvenuto intorno alle 21.35, ma secondo tale fonte sembra che il treno passeggeri non si sarebbe fermato a un segnale rosso di stop, travolgendo a una velocità di circa 100 km orari il convoglio merci fermo a causa di una avaria tecnica. Diversi passeggeri sarebbero andati a finire sotto il convoglio, e squadre di soccorso sono in azione per trarli in salvo. Sul luogo della sciagura si è recato nella notte il premier croato Andrej Plenkovic.

incidente ferroviario in croazia 1