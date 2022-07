19 lug 2022 18:46

LA CROCIATA ECOLOGICA DI KYLIE JENNER - LA MILIARDARIA MAGNATE DELLA BELLEZZA, 24 ANNI, È STATA ACCUSATA DI ESSERE UNA "CRIMINALE DEL CLIMA" PER AVER PRESO UN VOLO DI 12 MINUTI SUL SUO JET PRIVATO DA 70 MILIONI DI DOLLARI, PER UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA CALIFORNIA CHE SAREBBE DURATO 30 MINUTI IN AUTO – NON BASTA: LA STAR DEI REALITY HA PURE GUIDATO PER 30 MINUTI NELLA DIREZIONE SBAGLIATA PER RAGGIUNGERE L'AEREO