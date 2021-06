11 giu 2021 19:12

CROCIERA (NON) A PROVA DI COVID: E' LA VARIANTE "LOVE BOAT" - DUE PASSEGGERI DELLA PRIMA CROCIERA RISERVATA AI VACCINATI SONO RISULTATI POSITIVI AL COVID - GLI OSPITI AMMESSI SULLA NAVE DOVEVANO AVER COMPLETATO IL CICLO E RISULTARE NEGATIVI A UN TAMPONE EFFETTUATO 72 ORE PRIMA DELLA PARTENZA - MA ALLORA COM'E' POSSIBILE CHE ABBIANO CONTRATTO IL VIRUS? I DUE PER ADESSO SONO ASINTOMATICI E SONO STATI MESSI IN ISOLAMENTO...