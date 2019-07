CROCIERE DELLA MORTE - UNA BIMBA DI UN ANNO E MEZZO È MORTA DOPO ESSERE SCIVOLATA DALLE BRACCIA DEL NONNO, CHE STAVA GIOCANDO CON LEI SULL'11° PONTE DELLA FREEDOM OF THE SEAS, UNA DELLE NAVI PIÙ GRANDI DEL MONDO, ED ESSERE CADUTA SULLA BANCHINA DEL MOLO DI PORTO RICO - LA FAMIGLIA DELL'INDIANA (USA) ERA PARTITA IN VACANZA AL GRAN COMPLETO: NONNI MATERNI E PATERNI, GENITORI, FIGLI. L'URLO DELLA MADRE È STATO SENTITO DA MOLTI PASSEGGERI, CHE…

freedom of the seas

Dagonews

Una bimba di un anno e mezzo dello stato dell'Indiana (USA) è morta dopo essere sfuggita dalle mani del nonno mentre si trovava all'11° ponte della nave da crociera Freedom of The Seas. Il gigante dei mari, operato dalla Royal Caribbean, si trovava attraccato al molo del porto di San Juan, Porto Rico, e la piccola è piombata sulla banchina di cemento, una caduta di decine di metri alla quale non è sopravvissuta.

freedom of the seas

Il resto della famiglia della bambina, ovvero i genitori, i nonni paterni e materni e il fratello minore, erano tutti a bordo della nave da crociera. I passeggeri hanno raccontato a ''Telemundo PR'' di aver sentito delle urla, ''un grido come nessun altro, quello di una madre disperata''.

Secondo ''El Vocero'', il nonno stava facendo un gioco con la piccola, è scivolato ed è caduto contro il parapetto in vetro, e a quel punto gli è scivolata dalle braccia. I passeggeri della nave sono stati trasferiti dall'altro lato della nave, quello che guarda il mare, mentre le forze dell'ordine investigavano l'accaduto

freedom of the seas il porto di puerto rico freedom of the seas freedom of the seas