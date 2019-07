CROLLO DEL NUMERO DEI MATRIMONI? IN GRAN BRETAGNA SE NE FOTTONO – NEL PAESE LE COPPIE SPOSATE POTREBBE ESSERE AUTORIZZATE A CONVERTIRE LE LORO NOZZE IN UNA UNIONE CIVILE E GIÀ DA DICEMBRE SI POTREBBE APRIRE LA STRADA ALLE UNIONI ANCHE ALLE PERSONE DI SESSO OPPOSTO – IL MINISTRO DELL’UGUAGLIANZA: “PER TANTO TEMPO LE PERSONE NON HANNO AVUTO ALTRA SCELTA CHE…”

In Gran Bretagna le coppie sposate potrebbe essere autorizzate a convertire le loro nozze in una unione civile. La possibilità potrebbe diventare realtà a breve, ma tutto sarà possibile durante una finestra temporale. Le unioni civili, che nel Paese sono una realtà per le coppie dello stesso sesso dal 2005, potrebbero diventare realtà già a partire da dicembre anche per le coppie di sesso opposto.

Penny Mordaunt, ministro per le donne e le uguaglianze, ha dichiarato: «Ci sono tanti motivi per cui le persone possono scegliere di non sposarsi, ma per molto tempo è stata l'unica opzione per molti che volevano una sicurezza legale.

L'anno scorso il primo ministro ha annunciato che il governo avrebbe sostenuto l'estensione delle partnership civili alle coppie di sesso opposto.

Questo è un passo fantastico e fornisce un'alternativa al matrimonio per queste coppie.

Dobbiamo ora prendere in considerazione coloro che non hanno avuto questa opzione in precedenza, ecco perché stiamo valutando se le coppie sposate di sesso opposto possono convertire i loro matrimoni in unioni civili».

La consultazione durerà sei settimane e si chiuderà il 20 agosto.

