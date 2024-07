CRONACA VERA! - A CASTELLAMMARE DI STABIA, ALCUNI PASSANTI NOTANO UN UOMO AGGRAPPATO AL CORNICIONE DI UN PALAZZO E CHIAMANO I CARABINIERI PENSANDO SI TRATTASSE DI UN ASPIRANTE SUICIDA, MA IN REALTÀ ERA...UN LADRO IN FUGA! - IL 36ENNE AVEVA APPENA SVALIGIATO L'APPARTAMENTO DI UN ANZIANO MA ERA STATO SORPRESO DAI VICINI E HA CERCATO DI FUGGIRE SCAPPANDO DALLA FINESTRA DELL'ABITAZIONE - ECCO COM'È ANDATA A FINIRE…

Vedono un uomo in bilico sul balcone e pensano che stia per suicidarsi. Così chiamano i carabinieri per chiedere aiuto, poi la sorpresa: era un ladro in fuga. È accaduto ieri sera, a Castellammare di Stabia (Napoli). E il tutto è stato anche immortalato dai cellulari. […]

CHI È IL LADRO

Non si tratta di un tentativo di suicidio. Quell'uomo attaccato con tutte le sue forze al cornicione - si tratta del 36enne Armando Cimmino, di Casola di Napoli e già noto alle forze dell'ordine - poco prima era entrato nell'abitazione di un 70enne pensionato e aveva messo a soqquadro l'appartamento per rubare qualsiasi cosa potesse avere valore.

Sorpreso dal vicinato, il 36enne aveva tentato la fuga scappando dalla finestra dell'appartamento ma l'altezza ha bloccato le sue speranze.

Il proprietario di casa era a Sorrento e quando è arrivato ha visto l'interno dell'abitazione in compagnia dei carabinieri. […] I vigili del fuoco hanno salvato l'uomo e i carabinieri lo hanno arrestato. Il 36enne è in attesa di giudizio, deve rispondere di tentato furto.

