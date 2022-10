31 ott 2022 16:14

CRONACA VERA - A BIELLA, UN 61ENNE SCOMPARE NEI BOSCHI E LA MOGLIE AVVERTE I CARABINIERI, CHE DOPO ORE DI RICERCHE LO RITROVANO A CENA IN OSTERIA! - L'UOMO SI ERA ALLONTANATO VERSO MEZZOGIORNO PER ANDARE A CASTAGNE E NON AVEVA FATTO PIÙ SAPERE NIENTE ALLA MOGLIE - È STATO TROVATO IN OTTIMA SALUTE, MA ORA DOVRÀ FARE I CONTI CON LA SUA SIGNORA...