CRONACA VERA – IN ARGENTINA UN VEGANO HA MANGIATO UN HAMBURGER DOPO ESSERE STATO MORSO DA UN CANE: “MI SONO SENTITO TRADITO, HO DETTO: STO FACENDO UNA CAMPAGNA PER GLI ANIMALI, E POI UNO DI LORO VIENE E MI MORDE” – IL TIZIO SI CHIAMA MARIANO DE LA CANAL ED È DIVENTATO FAMOSO COME INFLUENCER ANTI-CARNE. ORA CHE FARÀ? TORNERÀ ALLE VECCHIE ABITUDINI O SI È CONVERTITO PER SEMPRE?

Viene morso da un cane e smette di essere vegano correndo subito al Mcdonald's. Mariano de la Canal ha detto di aver immediatamente cambiato le sue abitudini alimentari e di essersi precipitato in un fast food a mangiare un hamburger subito dopo essere stato morso da un cane spiegando di essersi sentito tradito dagli animali che tanto rispettava.

Il giovane argentino è diventato famoso come influencer vegano, con più di 455.000 follower su Instagram. «Ho smesso di essere vegano perché un cane mi ha morso, quindi mi sono arrabbiato e ho detto: 'Sto facendo una campagna per gli animali, e poi uno di loro viene e mi morde'», ha spiegato Mariano. Subito dopo quel morso ha confessato di essere entrato in un McDonald's e di aver mangiato un hamburger, come forma di vendetta.

L'influencer è diventato famoso per la prima volta dopo essere apparso nel reality show Showmatch. Ora non è chiaro come questo suo cambiamento di vita e di abitudini alimentari possa influenzare la sua carriera. Non si sa nemmeno se il pubblico, che si era appassionato a lui e lo seguiva proprio per le idee vegane, abbia apprezzato o meno questo suo cambio di rotta.

