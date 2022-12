CRONACA VERA – A BARI UN UOMO RIESCE A INTORTARE LA COMPAGNA FINGENDOSI POLIZIOTTO PER UNDICI ANNI! È STATO TANATO SOLTANTO QUANDO LA RELAZIONE È FINITA: SI È FATTO PRENDERE LA MANO E HA MOLESTATO L’EX FIDANZATA CON ATTEGGIAMENTI INSISTENTI. COSÌ LEI SI È RIVOLTA ALLA POLIZIA PER DENUNCIARLO E HA SCOPERTO LA VERITÀ – DOPO AVER ACCERTATO LA VIOLAZIONE, GLI AGENTI HANNO CONTESTATO AL LORO FINTO COLLEGA UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA. RISCHIA UNA SANZIONE FINO A…

Per undici anni era riuscito a farla franca con la compagna, fingendosi un poliziotto delle volanti della questura di Bari. Ma quando la donna ha deciso di denunciare la sua condotta ai "colleghi", ha scoperto la verità. Adesso l'uomo rischia una sanzione che va da 154 euro a 929 euro per "usurpazione di titolo".

Dopo una relazione durata 11 anni, nella quale l'uomo si è sempre finto un poliziotto, i due si sono lasciati. Ma come spesso accade, l'uomo non l'ha presa bene e ha cominciato a molestare l'ex fidanzata con atteggiamenti insistenti. Così la donna ha deciso di rivolgersi alla polizia, pensando di avvisare i suoi colleghi, e ha scoperto la verità. Il suo ex compagno non ha mai fatto parte delle volanti della questura di Bari.

A questo punto i veri poliziotti, dopo aver accertato la violazione e aver verificato che non tenesse armi nascoste in casa, gli hanno contestato la violazione amministrativa prevista dal reato di “usurpazione di titolo”, avviando il relativo procedimento presso la Prefettura di Bari. L’uomo adesso rischia una sanzione che va da 154 euro a 929 euro.