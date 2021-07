24 lug 2021 08:30

CRONACA VERA – PER NON LASCIARSI SCAPPARE IL FIDANZATO CHE L'AVEVA LASCIATA, UNA PENSIONATA DI 78 ANNI SI È PRESENTATA SOTTO CASA SUA PER CONVINCERLO A TORNARE CON LEI. L'UOMO, UN 81ENNE, NON NE HA VOLUTO SAPERE E LEI LO HA ACCOLTELLATO - LUI E' STATO RICOVERATO CON UNA PROGNOSI DI 15 GIORNI. LEI, IMPAURITA, HA PROVATO A SCAPPARE...