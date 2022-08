CRONACA VERA – IL SINDACO DI MONCALIERI, VICINO A TORINO, HA INTRODOTTO IL DIVIETO DI SOSTA DEI PEDONI! CHI DECIDE DI FERMARSI PER PIÙ ORE NELLE ZONE LIMITROFE ALLA STAZIONE RISCHIA UNA MULTA DA 100 A 300 EURO – L’OBIETTIVO DEL PRIMO CITTADINO, CHE NON È UN LEGHISTA DAL PUGNO DI FERRO MA UN ESPONENTE DEL PD, È CONTRASTARE I BIVACCHI E IL DEGRADO, PROVOCATO DA SPACCIATORI E CLOCHARD. FUNZIONERÀ O SARÀ L’ENNESIMA MISURA SPOT INUTILE?

Giro di vite del Comune di Moncalieri contro i bivacchi in Borgo Navile, viale Stazione e nel giardino di via Goito. Chi decide di fermarsi lì per più ore sia di giorno che di notte, magari trasformando una panchina in un giaciglio di fortuna, rischia una multa da 100 a 300 euro.

Lo prevede un’ordinanza firmata dal sindaco Paolo Montagna, che ha raccolto le indicazioni della polizia locale e dei carabinieri in merito ai continui atti di vandalismo e di disturbo di bande di ragazzini e sbandati. Bersagli sono i passanti e i passeggeri in attesa dell'autobus alla fermata della piazza antistante porta Navina.

Il testo dell'ordinanza non lascia spazio a interpretazioni: «Sono stati segnalati episodi di degrado urbano, vandalismo e bivacco da parte di persone intente ad usare il suolo pubblico come dimora abituale». Un fenomeno confermato dalle forze dell’ordine, tanto che nelle scorse settimane non sono mancati interventi mirati per evitare che le problematiche potessero degenerare in qualcosa di più grave.

In uno di questi blitz, da parte della polizia locale, scattò un vero e proprio fuggi fuggi generale: gli agenti non faticarono a trovare a terra diverse dosi di droga.

Uno dei problemi principali è alla fermata Gtt di piazza Caduti: vista la costante presenza di soggetti (spesso ubriachi) che importunano chi aspetta l'autobus con molestie ed accattonaggio talvolta anche aggressivo. L'ordinanza punta a rafforzare il controllo lungo l'asse tra centro storico e Borgo Navile, dopo la decisione di chiudere piazzale Aldo Moro per i continui disturbi alla quiete pubblica e vandalismi di ogni sorta.

