6 feb 2022 16:52

CRONACA VERA- IN PROVINCIA DI TREVISO UNA 56ENNE ROMENA RESIDENTE È MORTA CARBONIZZATA IN UN INCIDENTE STRADALE IN AUTOSTRADA CONTRO UN VEICOLO CHE GUIDAVA IN CONTROMANO –IL PIRATA E' UN CITTADINO SLOVENO CHE È SCAPPATO A PIEDI. LA POLIZIA STRADALE LO HA RAGGIUNTO IN POCO TEMPO, E A QUEL PUNTO HA DATO IN ESCANDESCENZE, PRENDENDO A PUGNI IL MEZZO DI SOCCORSO CHIAMATO DAGLI AGENTI E AGGREDENDO ANCHE IL PERSONALE MEDICO…