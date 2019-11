CRONACA VERA! UN TUNISINO UBRIACO HA FATTO UN GRAN CASINO A PADOVA: PRIMA HA DISTRUTTO A CALCI UN BANCOMAT, POI HA PALPEGGIATO UNA DONNA, POI SI È MASTRUBATO ALL’INTERNO DI UN PANIFICIO – SULLE SUE TRACCE SI SONO MESSE LE VOLANTI DELLA POLIZIA CHE LO HANNO BLOCCATO E DENUNCIATO PER VIOLENZA SESSUALE E ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO. GLI VERRÀ ANCHE REVOCATO IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Mattinata movimentata in zona Arcella dove un tunisino regolare che era completamente ubriaco ha combinato un po' di tutto. L'uomo ha distrutto a calci un bancomat, poi ha palpeggiato una donna che stava salendo sul tram, masturbandosi poi all'interno di un panificio prima di essere bloccato e identificato.

Verso le nove il tunisino di 29 anni è stato visto all'esterno di un istituto di credito dell'Arcella mentre prendeva a calci senza un apparente motivo uno sportello automatico. Allontanato una priva volta, l'uomo si è poi trasferito verso una fermata del Tram di via Tiziano Aspetti dove avrebbe palpeggiato il sedere di una donna napoletana di 30 anni che ha subito chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Sulle sue tracce si sono messe le volanti della polizia che dopo qualche minuto sono state allertate da un fornaio della zona.

Il ventinovenne ancora sotto i fumi dell'alcol ha terminato la mattinata di follia entrando in un panificio e masturbandosi davanti ai clienti basiti. Stavolta gli agenti sono riusciti a bloccarlo e dopo averlo fatto rivestire l'hanno accompagnato in questura per l'identificazione. Si tratta di un tunisino regolare, finora incensurato. Per lui è scattata la denuncia per violenza sessuale e per atti osceni in luogo pubblico e ora gli verrà anche revocato il permesso di soggiorno.

