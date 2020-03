18 mar 2020 12:35

CRONACHE DAL FRONTE - SALE IL NUMERO DEI MEDICI DECEDUTI PER IL CORONAVIRUS: È MORTO IL SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DI LODI, MARCELLO NATALI - AVEVA 57 ANNI E NON AVEVA PARTICOLARI GRAVI PATOLOGIE PREGRESSE: DOPO IL RICOVERO A CREMONA, ERA STATO TRASFERITO A MILANO IN TERAPIA INTENSIVA PER UNA GRAVE POLMONITE BILATERALE…