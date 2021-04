4 apr 2021 18:06

CRONACHE MARZIANE – SCOPERTA UNA MISTERIOSA ROCCIA BLU SU MARTE, GLI SCIENZIATI NON SANNO COSA PENSARE. POTREBBE ESSERE MATERIALE DEL PIANETA ROSSO O UN PICCOLO ASTEROIDE CADUTO DAL CIELO. A RIVELARE I PARTICOLARI DELLA ROCCIA IL ROVER “PERSEVERANCE” IN UN TWEET, IN PRIMA PERSONA. LA NASA È MOLTO MEGLIO DELLA PIXAR NELLA CAPACITA’ DI CREARE NARRAZIONI E PERSONAGGI UNICI…