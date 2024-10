CRONACHE DA UN MONDO IN GUERRA - LA NATO APRE ALL'INGRESSO DELL'UCRAINA NELL'ALLEANZA ATLANTICA: "L'ATMOSFERA SUL TEMA STA CAMBIANDO. LA RICHIESTA S'INTENSIFICHERÀ DA QUI AL PROSSIMO VERTICE" - IL CREMLINO CONTINUA AD ATTACCARE ZELENSKY: "IL SUO PIANO? COMBATTERE FINO ALL'ULTIMO UCRAINO" - IN MEDIORIENTE LA SITUAZIONE È BOLLENTE, È PRONTO IL PIANO DI ISRAELE PER RISPONDERE ALL'ATTACCO DELL'IRAN DEL PRIMO OTTOBRE: NETANYAHU HA ASSICURATO A BIDEN CHE SAREBBE LIMITATO AD OBIETTIVI MILITARI (NO A IMPIANTI NUCLEARI)

FONTI NATO, L'INVITO D'INGRESSO A KIEV È PIÙ PROBABILE

(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - "Il primo punto sulla lista del piano della vittoria di Volodymyr Zelensky è l'invito ad entrare nella Nato, perché sa che solo l'articolo 5 può proteggerlo dalla Russia sul lungo periodo. Ecco, l'atmosfera sul tema sta cambiando. La richiesta, sia da parte degli ucraini che da parte degli alleati favorevoli, s'intensificherà da qui al prossimo vertice della Nato". Lo afferma un'alta fonte diplomatica alleata alla vigilia della ministeriale difesa. "È difficile che l'invito ci sia ma non lo escludo, anche perché tra invito e ingresso correrà un lungo lasso di tempo".

"Naturalmente - prosegue la fonte - la prospettiva dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato si scontra col fatto che Vladimir Putin ha scatenato una guerra per evitarlo, dunque potete immaginare quanto sarà facile armonizzare le due posizioni ad un eventuale tavolo dei negoziati". Sulle tempistiche, si sottolinea che si tratta di un processo lungo. "L'Ucraina non è la Svezia. O la Finlandia. Il processo di riforme necessario per entrare nell'Alleanza sarà complesso e poi si dovrà avere una situazione al fronte stabilizzata".

Per quanto riguarda le possibili concessioni dal lato ucraino, la cosiddetta opzione "terra in cambio della pace", il diplomatico conferma che "nei corridoi si discute su quale possa essere la soluzione" vari scenari sono presi in considerazione, come il modello tedesco (Germania Ovest nella Nato e la Germania Est sotto controllo sovietico). "È chiaro però la soluzione, qualunque essa sia, non potrà mai essere vista come una vittoria per la Russia e dovrà prevedere garanzie di sicurezza per l'Ucraina".

Nel corso della ministeriale difesa si terrà un Consiglio Nato-Ucraina a cena, con la presenza del ministro ucraino Rustem Umerov. Nelle intenzioni del nuovo segretario generale, Mark Rutte, la coreografia decisamente più informale vorrebbe spingere ad un "più franco" scambio d'informazioni. Che anche Volodymyr Zelensky sia presente domani a Bruxelles, per partecipare al Consiglio Europeo, non è una "coincidenza" ed è la prova di una migliorata cooperazione tra Ue e Nato.

CREMLINO, 'PIANO ZELENSKY? COMBATTERE FINO ULTIMO UCRAINO'

(ANSA) - MOSCA, 16 OTT - Il piano del presidente Volodymyr Zelensky per mettere fine al conflitto in Ucraina è "probabilmente lo stesso degli americani" che prevede di "combattere la Russia fino all'ultimo ucraino". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

CNN, IL PIANO DI ISRAELE PER L'ATTACCO ALL'IRAN È PRONTO

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Il piano di Israele per rispondere all'attacco dell'Iran del primo ottobre è pronto: lo rivela la Cnn. Secondo la fonte della tv Usa, funzionari israeliani, tra cui il primo ministro Benyamin Netanyahu, hanno assicurato agli Stati Uniti che un eventuale contrattacco all'Iran sarebbe limitato ad obiettivi militari e non a impianti petroliferi o nucleari.

