Inizio Febbraio / Zaia: “Facciamo fare la quarantena a chi arriva dalla Cina”: le organizzazioni della sanità e i governi prendono le distanze dalla dichiarazione di Zaia… I soliti razzisti della Lega

Metà Febbraio / Sala: “Milano non si ferma”: inutili le paure indotte, la città va avanti. Eccoci, siamo andati in un ristorante cinese a mangiare, eccoci dal parrucchiere cinese vedete imbecilli, popolino: non succede niente, ve lo dice la giornalista… Chi dice il contrario è sovranista, salviniano praticamente un buzzurro ignorante.

Fine Febbraio/ Il primo caso, evviva il primo caso anche da noi! E’ stato isolato a Codogno: il Paziente 1, come il Paziente inglese anzi come Ignoto 1 (Bossetti). Zona rossa, zona rossa, forse ci sarà una zona rossa ma altrove si potrà circolare liberamente (eccome no!).

Fine Febbraio / MASCHERINE: le mascherine non servono è inutile metterle, si crea solo allarme tra la popolazione. Anche il direttore della Protezione civile ieri ha ribadito che le mascherine non vanno messe, non servono protezioni. Per fortuna lo dice la “protezione” civile; non mettete il profilattico tanto nessuna resta incinta

Inizio Marzo / Allo Spallanzani trovata la soluzione al Coronavirus. Ecco il ministro Speranza in conferenza stampa ed ecco le tre donne eroiche biologhe, una è sottopagata, a termine. Vergogna. Da noi la ricerca è sottostimata eppure guarda qui che risultati… Quali? Quali risultati dal mondo della ricerca scientifica? Lo so anch’io che è sottopagata. Cercano, ma trovano?

Prima di Marzo / Si estende la zona rossa a tutta la regione, no a tutta la nazione, ma le mascherine sono inutili: non creiamo allarmismi. Mancano i respiratori, mancano i respiratori. I posti di terapia intensiva.

Seconda di Marzo / Virologi in campo: io l’avevo detto, lui non l’aveva detto, si fa così, si fa cosà, trovato farmaco a Napoli, un farmaco viene dal Giappone, no uno dall’Australia, no un altro dall’America… Ma bisogna seguire la procedura che abbiamo stabilito negli ultimi sei convegni internazionali: se il virus c’è adesso ci aggiorniamo al 2021

Pieno Marzo / L’Eroico sacrificio dei medici: ecco l’infermiera, ecco il dottore, ecco la caposala… vedete il viso segnato dalla mascherina: anch’io, anch’io. Costruiamo un ospedale in fiera, no da campo, no prendiamo quelli vecchie riadattiamoli… Così è, se mi pare.

Fine Marzo / Muoiono solo i vecchi, no anche i giovani, solo chi ha malattie pregresse, no anche chi non ce le ha… Prima o poi moriamo tutti: non servivano i virologi per saperlo.

Fine Marzo / Circolare, gente, circolare. Circolare n.1, no ci vuole la n.2. No, Conte ha detto che ci vuole la n.3 poi c’è una aggiuntina, arriva la quattro. Domani è un altro giorno, si vedrà…

Inizio Aprile / Gli altri stati colpiti, tiè: noi siamo arrivati uno. Adesso anche la Spagna e la Francia (non li abbiamo battuti ai Mondiali?); sì pure la Germania che non ci dà le mascherine… Da noi arriva il picco, siamo quasi sul picco, no arriva il plateau, siamo sulla cresta: “State a Casa”. Scendiamo? “State a casa: vanifichiamo gli sforzi”. Il cane? Sì, può uscire. Il bambino? Boh è una circolare “interpretativa” del Ministero degli Interni. La seconda casa? No. La terza?...

Inizio Aprile / Bertolaso è stato chiamato dalla Regione: malato. Borrelli (il lettore ufficiale del bollettino in stile Nicoletta Orsomando) è stato chiamato dal Governo: malato. Forse no. Porta la mascherina? No, lui fa il distanziamento mentre Fontana fa l’uomo mascherato.

Seconda di Aprile / L’Organizzazione mondiale della sanità dormiva? E l’Istituto superiore di sanità? Ronf. E la protezione civile che protezione ha fatto: “State a casa, state a casa”: lo facevano cinquecento anni fa i governatori spagnoli. Fallimentari.

Seconda di aprile / Gli Eurobond: la Germania non vuole. Gli Eurobond: l’Olanda non vuole. Il Mes: l’Italia non vuole. Facciamolo alla francese, Carla Bruni non vuole.

Terza di Aprile / Evviva: anche ieri 1000 multe. C’erano persino pure due pensionati che cercavano di raggiungere la casa di famiglia a Casaletto di Casalino, un noto posto di vacanze, per vederla un’ultima volta ma eroicamente la polizia li ha individuati e ha bloccata la loro utilitaria. Evviva: schierati 100 agenti, no 1000, no diecimila perché magari, qualcuno, fa due giri dell’isolato. Un po’ come quando si cercano i rapinatori: si fa la denuncia e la si mette nel cassetto

