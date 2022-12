29 dic 2022 14:55

LA CUCINA IN PRIMA CLASSE E IL BAGNO IN ECONOMY – IL 73ENNE AMERICANO BRUCE CAMPBELL SI È COMPRATO PER 100MILA EURO UN BOEING 727 CHE ORMAI NON POTEVA PIÙ VOLARE, L'HA “PARCHEGGIATO” IN UNA SUA PROPRIETÀ IN OREGON E L'HA TRASFORMATO IN UN APPARTAMENTO, DOVE SI È TRASFERITO – INGEGNERE ELETTRICO IN PENSIONE, PASSA IL SUO TEMPO LAVORANDO AL RIPRISTINO DI VECCHI SISTEMI INFORMATICI E OFFRENDO ALLE PERSONE UN TOUR DEL SUO AEREO… – VIDEO