compleanno di dudu come i cani degli zar con francesca pascale

Sì certo, la buonuscita milionaria, le ville, le barche, le nuove storie sentimentali e tutto quello che gira intorno alla fine di uno dei fidanzamenti più chiacchierati della storia italica. Quando, quasi cinque mesi fa, Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati dopo nove anni, c’è stata la corsa a capire i «dettagli economici» della separazione. Ma più di qualcuno si sarà chiesto: che fine faranno i barboncini di casa Berlusconi?

sulla copertina di chi putin tira la palletta a dudu

Ebbene, l’ex premier e la sua ex fidanzata si sono messi d’accordo per una sorta di «affido condiviso». In questi giorni Dudù, la compagna Dudina e il cucciolo Peter Pan sono a Villa Certosa con il Cavaliere, come si vede nella foto, postata sul profilo ufficiale Instagram di Berlusconi, scattata in occasione del vertice con i big di Forza Italia di due giorni fa. Wendy e Trilli, sorelline di Peter Pan, stanno invece a casa Pascale. Dopo l’estate le due barboncine torneranno tra le braccia di Silvio mentre Dudù, Dudina e Peter Pan in quelle di Francesca.

pascale dudu

Per il resto, i curiosi non sono rimasti delusi dagli aspetti «materiali», visto che la Pascale ha ricevuto un assegno di venti milioni di euro e firmato un accordo di mantenimento da un milione all’anno. Senza contare la villa in Brianza con un parco di 40 mila metri quadrati. «Da quando mi sono trasferita a Villa Maria, lui ogni sera mi raggiunge» confidava alla fine dell’anno scorso Francesca. Ora ci vive da sola.

berlusconi con dudu dudina e i cuccioli

E se lei in questi giorni è stata immortalata in atteggiamenti intimi su uno yacht con la cantante Paola Turci e lui tempo fa sorpreso in Svizzera al fianco della giovane parlamentare azzurra Marta Fascina, una cosa è certa: non bisogna preoccuparsi, Dudù e famiglia non faranno mai una vita da cani.

