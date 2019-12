2 dic 2019 19:27

IN CULO ALLA BALENA – UN PICCOLO CETACEO È STATO TROVATO MORTO SULLA RIVA DEL TAMIGI SOTTO AL PONTE DI BATTERSEA, A SUD-OVEST DI LONDRA – LA BALENOTTERA MINORE E' STATA RINVENUTA DA UN UOMO CHE PASSEGGIAVA IL CANE, MA BISOGNERA' ATTENDERE GLI ESAMI PER CAPIRE COSA SIA SUCCESSO - SI TRATTA DEL TERZO CETACEO TROVATO SENZA VITA IN DUE MESI DOPO CHE… - VIDEO