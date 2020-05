IN CULO ALLA BALENA – LE SPETTACOLARI IMMAGINI GIRATE AL LARGO DI LAGUNA BEACH, IN CALIFORNIA, MOSTRANO UNA MEGATTERA CHE SI DIVERTE A DARE SPETTACOLO – IL CAPITANO DELLA BARCA: “GIOCA, È UNO DEI ‘CUCCIOLI’ DI PIÙ ATTIVI CHE ABBIAMO MAI VISTO…” VIDEO

balena in california 1

Queste spettacolari immagini arrivano dalla California: siamo al largo di Laguna Beach, a bordo di una barca della Newport Coastal Adventure, che accompagna i turisti a vedere le balene. Il capitano della barca, Ryan, ha filmato le decine di balzi di Popcorn: “Gioca, è uno dei ‘cuccioli’ di megattera più attivi che abbiamo mai visto”

balena in california 2 balena in california 4 balena in california 3