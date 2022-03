IN CULO AL COVID, AL DIAVOLO L'UCRAINA, SULLE SPIAGGE DELLA FLORIDA ESPLODE LA FESTA - INIZIA IL PERIODO PIU' FRENETICO DELLE VACANZE DI PRIMAVERA E GLI STUDENTI SI RIVERSANO A MIAMI E DINTORNI - L'ALCOL INIZIA A SCORRERE QUANDO IL SOLE E' ANCORA ALTO, E SULLA SPIAGGIA I RAGAZZI SI SFOGANO CON GARE DI BEVUTE, MENTRE LE RAGAZZE SI DANNO AL WRESTLING... - VIDEO E FOTO

Dagotraduzione dal Daily Mail

studenti in florida durante le vacanze di primavera 4

Venerdì le spiagge di Miami erano strapiene: folle di studenti si sono riversate sotto al sole e hanno dato il via a un weekend di divertimento. Migliaia di studenti universitari infatti si stanno godendo le vacanze di primavera in Florida. Niente a che vedere con il 2020, quando sbarcarono solo 1.500 persone al giorno, e numeri lontani anche dal 2021, quando se ne sono registrati 65.000. Secondo il quotidiano locale Tampa Bay Times, quest’anno si stimano 570.000 studenti in arrivo.

Le vacanze di primavera stanno infatti entrando nel loro periodo più frenetico, e i ragazzi hanno voglia solo di divertirsi. Domenica, alcuni giovani, vestiti con bikini e costumi da bagno, hanno sorseggiato alcol e bevuto birre senza sosta. Altri sono stati visti giocare con la palla in acqua o a calcio davanti a una grande folla.

studenti in florida durante le vacanze di primavera 5

Sulla spiaggia di Fort Lauderdale Beach le giovani donne si sono date anche al wrestling. La folla intorno a loro ha applaudito, filmando il momento giocoso tra le due donne mentre molte ragazze guardavano a bocca aperta incredule.

Durante queste vacanze di primavera gli studenti hanno creato un tavolo da Birra pong (un gioco in cui i partecipanti tirare una pallina e centrare un bicchiere di birra; chi perde beve) con la sabbia, mentre gli studenti del Michigan, dell'Indiana, del Texas, del Mississippi, del Wisconsin, dell'Ohio e del New Jersey, tra gli altri, si univano al divertimento.

studenti in florida durante le vacanze di primavera 7

Ci sono stati anche degli incidenti: domenica quattro uomini sono stati trovati svenuti in una proprietà di Fort Lauderdale. Sono stati ricoverati in ospedale e non è chiaro se fossero lì per le vacanze di primavera o cosa avesse provocato il loro malore. Solo qualche giorno fa cinque cadetti di West Point erano stati ricoverati per un'overdose di fentanil.

Le telecamere di DailyMail.com erano a Fort Lauderdale sabato sera, dove i giovani si stavano godendo la baldoria al Rock Bar e al Floridian Restaurant. Molti non stavano solo celebrando le vacanze di primavera, ma hanno anche indossato il tradizionale verde per brindare all'imminente giorno di San Patrizio.

studenti in florida durante le vacanze di primavera 6

La polizia e i vigili del fuoco a Fort Lauderdale hanno detto ai giornalisti che si aspettano di raggiungere livelli senza precedenti di partecipazione da quando c’è stata la pandemia di coronavirus. «Ci aspettiamo almeno il doppio se non il triplo di quello che abbiamo visto l'anno scorso per quanto riguarda la partecipazione», ha detto alla NBC Miami il maggiore della polizia di Fort Lauderdale Bill Schultz.

Schultz ha aggiunto che la città sta già accogliendo una buona quantità di "mattinieri" e che è pronta ad anticipare l'arrivo di molti altri partecipanti alle feste nelle prossime settimane, a partire dal prossimo.

