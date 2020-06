IN CULO ALLE TRADIZIONI – BUFERA SULL’INFLUENCER TATJANA MARIA LUCIA PIZZICATA SU UNA SPIAGGIA DI BALI A FARE ALLENAMENTO DI FITNESS A POCHI METRI DA UNA CERIMONIA RELIGIOSA: LA RAGAZZA, CON UN COSTUMINO HOT, FACEVA SQUAT MENTRE L’AMICA LE RIPRENDEVA LE CHIAPPE – “È COSÌ DIFFICILE RISPETTARE LE TRADIZIONI ALTRUI?” – VIDEO E FOTO PICCANTINE

Da "www.lastampa.it"

Una influencer, Tatjana Maria Lucia, ha suscitato indignazione dopo aver filmato un allenamento di fitness per i suoi follower a pochi metri da una cerimonia religiosa su una spiaggia di Bali.

La giovane donna è stata avvistata mentre eseguiva squat in un succinto costume da bagno mentre un'amica filmava da dietro. Entrambe le donne, come mostrano le immagini, sembrano ignorare completamente un gruppo locali vestiti in abiti tradizionali impegnati a preparare un'elaborata offerta indù. Il filmato è stato condiviso su Instagram con la didascalia "Ignorancers In The Wild". Il post è stato visto oltre 30.000 volte e ha scatenato la rabbia degli utenti dei social media che accusano la turista di essere insensibile e di non mostrare rispetto per i balinesi.

"È così difficile rispettare la cultura altrui?", è uno dei tanti commenti pubblicati. Bali è tornata lentamente alla normalità nell'ultima settimana con la riapertura di ristoranti e centri commerciali, tre mesi dopo la registrazione del primo caso di coronavirus sull'isola.

Molte spiagge sono state "ufficiosamente" riaperte dalle comunità locali. Il numero di turisti stranieri che sono arrivati ??in Indonesia è precipitato del 60% a marzo quando l'epidemia si è diffusa in tutto il mondo, provocando il divieto di ingresso da parte di visitatori internazionali sull'isola, che rimane in vigore. A partire dal 15 giugno, 741 casi di coronavirus sono stati registrati nella sola Bali, inclusi 474 guariti e sei decessi.

