UN CULONE COSI' VA USATO CON CAUTELA - PIOVONO CRITICHE SU KIM KARDASHIAN CHE, CON IL SUO SEDERONE-PANETTONE, HA ROVINATO LO STORICO VESTITO INDOSSATO DA MARILYN MONROE NEL 1962 (VALORE 5 MILIONI DI DOLLARI) - BOB MARCKIE, IL LEGGENDARIO STILISTA CHE DISEGNO' LO SCHIZZO ORIGINALE DELL'ABITO: "NONOSTANTE CI SIANO MOLTI PARALLELISMI TRA KIM E MARILYN, IL VESTITO ERA DISEGNATO E PENSATO PER LA MONROE. NESSUN'ALTRA AVREBBE DOVUTO ESSERE VISTA COL VESTITO..."

«Danni permanenti». Scott Fortner, collezionista che lavora per autenticare e verificare i cimeli di Marilyn Monroe, non ha dubbi: l'abito appartenuto all'attrice e indossato da Kim Kardashian lo scorso maggio in occasione del Met Gala è ora danneggiato in modo irreparabile.

Per provarlo, Fortner ha pubblicato sul profilo Instagram della Marilyn Monroe Collection, la più grande collezione privata al mondo di oggetti personali dell'attrice, due fotografie della parte posteriore del vestito, il prima e il dopo. Nella seconda foto si vede chiaramente come il tessuto si sia liso, si vedono strappi e stiramenti in almeno due punti e alcuni cristalli mancanti, mentre altri sono penzolanti, attaccati solo con un filo.

Nel post vengono citate, in modo polemico, le parole che il proprietario del vestito, il collezionista dietro alla catena di negozio Ripley' s Believe It Or Not! scrisse in un comunicato stampa quando decise di prestare l'abito: «È stata prestata grande cura per preservare questo pezzo di storia della cultura pop. Con il contributo di ambientalisti, estimatori e archivisti dell'abbigliamento, le condizioni dell'indumento sono la priorità assoluta».

La stessa Kardashian si era detta «estremamente rispettosa di ciò che significa per la storia americana» e per smorzare le polemiche aveva chiarito che lo avrebbe indossato solo per il red carpet e che poi si sarebbe cambiata in una sua replica, che quindi non si sarebbe seduta, né avrebbe mangiato col vestito addosso e che non avrebbe neanche usato «il tipo di trucco che indosso di solito». Accorgimenti che in effetti ha seguito, ma che non sono stati evidentemente sufficienti per preservare immacolato un pezzo di stoffa vecchio di 60 anni.

Indossato da Marilyn nel 1962, durante una serata di gala passata alla storia per quel "Happy Birthday, Mr President" cantato sussurrando nel microfono all'indirizzo di John F. Kennedy in un momento in cui tutti erano convinti che tra i due ci fosse una storia d'amore, l'abito nel 2016 era stato venduto all'asta per cinque milioni di dollari, diventando il più costoso del mondo. Da allora, è sempre stato tenuto in un ambiente a temperatura controllata, maneggiato con guanti bianchi, e assolutamente non indossato da nessuno. Fino a quando non è arrivata Kim.

Già travolta dalle critiche a maggio, quando aveva dichiarato di aver perso sette chili in un mese pur di entrarci, a Kardashian non si perdona di aver osato l'inosabile: paragonarsi all'icona americana per eccellenza, sostituirsi a lei con un'operazione che nelle sue intenzioni voleva essere un omaggio, mentre altri l'hanno interpretato come un travestimento.

Sarah Scaturro, capo conservatore al Cleveland Museum of Art e prima del Met's Costume Institute, al Los Angeles Times ha detto che «gli indumenti storici non devono essere indossati da nessuno, personaggi pubblici o privati» e che sebbene l'abito sia di proprietà di un collezionista privato, il suo patrimonio «deve essere inteso come appartenente all'umanità e conservato per le generazioni future».

Nella polemica è intervenuto anche Bob Mackie, il leggendario stilista di Hollywood che disegnò lo schizzo originale, poi realizzato da Jean Louis: «Era disegnato e pensato per lei. Nessun'altra avrebbe dovuto essere vista col vestito», ha detto a Variety. Essendo però uno che i meccanismi della fama li conosce bene, ha aggiunto: «In effetti, ci sono molti parallelismi tra Marilyn Monroe e Kim Kardashian, nel modo in cui sono entrambe esperte nel farsi pubblicità. Questa è stata una trovata che ha funzionato molto bene per Kim. Anche Marilyn era una che amava creare sensazione, e successe proprio quando indossò quel vestito in cui sembrava nuda».

Non solo, le due sono entrambe donne che hanno modificato l'ideale di bellezza del momento. Con le sue curve Marilyn negli Anni 50 diventò la femmina che tutte volevano essere, esattamente come oggi le ragazzine sognano il posteriore e il giro vita di Kardashian. «Nel bene e nel male, hanno cambiato la forma del corpo ideale per le donne». Come a dire: tra tutte le critiche ricevute, forse l'unica persona al mondo che avrebbe apprezzato e capito Kim sarebbe stata proprio lei, Marilyn.

