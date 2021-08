CUOMO ERECTUS - SECONDO LA PROCURATRICE DI NEY YORK IL GOVERNATORE DELLO STATO HA MOLESTATO SESSUALMENTE DIVERSE DONNE E SI È PURE VENDICATO DI UN EX DIPENDENTE CHE AVEVA PROVATO A DENUNCIARLO - CUOMO È ACCUSATO DI AVER CREATO NEI SUOI UFFICI UN AMBIENTE DI LAVORO PERVASO DA UN CLIMA DI PAURA E DI INTIMIDAZIONE, OLTRE CHE OSTILE NEI CONFRONTI DI DIVERSI MEMBRI DELLO STAFF...

(ANSA) Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha molestato sessualmente diverse donne e si è vendicato di un dipendente che aveva provato a denunciare la situazione. Lo ha dichiarato la procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James dopo che Cuomo giorni fa è stato interrogato per ben undici ore dagli investigatori.

La procuratrice, nel corso di una conferenza stampa, ha spiegato come tra le donne molestate ci sono un'attuale dipendente ed una ex dipendente statale.

James ha accusato Cuomo anche di aver creato nei suoi uffici un ambiente di lavoro pervaso da un clima di paura e di intimidazione, oltre che ostile nei confronti di diversi membri dello staff. James ha quindi definito "eroiche" le donne, alcune giovani, che hanno avuto il coraggio di denunciare.

