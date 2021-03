CUOMO POCO SAPIENS – NUOVO SCANDALO PER IL GOVERNATORE DI NEW YORK: SECONDO I MEDIA AMERICANI AVREBBE CONCESSO UN “ACCESSO SPECIALE” AI TAMPONI COVID AI PARENTI ALL’INIZIO DELLA PANDEMIA, QUANDO PER LE PERSONE NORMALI ANCORA SCARSEGGIAVANO – LO STAFF LO DIFENDE E LUI NEGA, MA TRA NUMERI SUI MORTI NELLE CASE DI RIPOSO NASCOSTI E ACCUSE DI MOLESTIE LA SUA POLTRONA È SEMPRE PIÙ TRABALLANTE… – VIDEO

USA: TEST COVID A FAMIGLIA E AMICI, NUOVO SCANDALO PER CUOMO

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAR - L'amministrazione di Andrew Cuomo ha concesso un accesso speciale e privilegiato alla famiglia del governatore e ad altre persone influenti ai test per il Covid-19 quando questi ancora scarseggiavano all'inizio della pandemia. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali hanno beneficiato dei test facili il fratello del governatore, la star della Cnn Chris Cuomo, e la mamma di Cuomo, Matilda. Per Cuomo si apre così anche lo scandalo dei test, dopo quello delle accuse di molestie sessuali e dei numeri truccati sulle morti per coronavirus nelle case di cura.

IL GOVERNATORE CUOMO HA DATO LA PRIORITÀ AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA PER I TEST COVID

Rebecca Falconer per www.axios.com

Il governatore democratico di New York Andrew Cuomo avrebbe dato ai membri della sua famiglia, tra cui il conduttore della CNN Chris Cuomo, un "accesso speciale" ai test COVID-19 somministrati dallo stato all'inizio del 2020.

Perché è importante: I funzionari statali non possono usare le loro posizioni per ottenere privilegi per se stessi o per gli altri secondo la costituzione di New York. L'ufficio di Cuomo ha respinto le accuse in una dichiarazione via e-mail, con il consigliere anziano Rich Azzopardi che dice: "Dovremmo evitare gli sforzi insinceri di riscrivere il passato".

Si presume che "alti funzionari della sanità statale" abbiano condotto i test in un momento in cui "la gravità del virus stava ancora diventando chiara al grande pubblico e i test non erano ampiamente disponibili per la maggior parte delle persone", secondo il New York Times.

È l'ultima di una serie di accuse contro il governatore, che sta affrontando indagini su accuse di cattiva condotta sessuale e sulla gestione delle morti nelle case di riposo dello Stato.

Per la cronaca: Cuomo nega tutte le precedenti accuse e ha respinto gli appelli a dimettersi, arrivati anche dalle fila del suo partito

Le ultime accuse: Chris Cuomo, che è risultato positivo al coronavirus lo scorso marzo, avrebbe "beneficiato del programma di test prioritari", secondo il Washington Post, che cita persone a conoscenza della questione.

Al conduttore della CNN "è stato effettuato un tampone da un medico del Dipartimento della Salute di New York, che ha visitato la sua casa negli Hamptons per raccogliere campioni da lui e dalla sua famiglia", ha riferito il Post.

"Lo stesso medico, Eleanor Adams, ora consigliere di punta del commissario di stato per la salute, è stato arruolato anche per testare diversi altri membri della famiglia Cuomo", secondo quanto riferisce il Post.

Cosa dicono: Il portavoce della CNN Matt Dornic, in una dichiarazione inviata via email, ha detto: "Generalmente non siamo coinvolti nelle decisioni mediche dei nostri dipendenti.

"Tuttavia, non è sorprendente che nei primi giorni di una pandemia globale, quando Chris stava mostrando i sintomi ed era preoccupato per la possibile diffusione, si sia rivolto a chiunque potesse per consigli e assistenza, come farebbe qualsiasi essere umano".

L'ufficio di Cuomo non ha affrontato direttamente le accuse specifiche. Ma Azzopardi ha detto che l'amministrazione Cuomo ha fatto tutto il necessario " e oltre per far testare le persone" nei primi giorni della pandemia.

Azzopardi ha detto che questo includeva "in alcuni casi andare a casa della gente, porta a porta ... per prendere campioni da coloro che si credeva fossero stati esposti a COVID al fine di identificare i casi e prevenirne altri".

"Tra coloro che abbiamo assistito c'erano membri del pubblico in generale, tra cui legislatori, giornalisti, lavoratori statali e le loro famiglie che temevano di aver contratto il virus e di avere la capacità di diffonderlo ulteriormente", ha detto Azzopardi.

C'era "una forte enfasi sulla ricerca di contatti", secondo Azzopardi.

Il portavoce del N.Y. State Department of Health, Gary Holmes, ha commentato in una dichiarazione via e-mail: "State chiedendo a professionisti che hanno giurato di proteggere la privacy di un paziente di violare quel giuramento e compromettere la loro integrità.

"Più di 43 milioni di newyorkesi sono stati testati. Abbiamo costruito un'infrastruttura di test leader a livello nazionale per garantire che chiunque abbia bisogno di un test possa ottenerlo. Quel lavoro continua oggi".

