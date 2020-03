CUORE DI CANE – A WUHAN UN GOLDEN RETRIEVER PORTA OGNI GIORNO IL PRANZO AL SUO PADRONE, IMPEGNATO COME VOLONTARIO PER AIUTARE I SUOI 600 VICINI IN QUARANTENA: L’UOMO CONSEGNA PACCHI E CIBO A CHI NE HA BISOGNO E IL SUO CANE LO TIENE IN VITA PORTANDOGLI LE VIVANDE PREPARATE DALLA MADRE… - VIDEO

Ogni giorno Hani prende in consegna il cibo e lo porta dritto nelle mani del suo proprietario Xiao Xiao che, da quando è esplosa l’epidemia di coronavirus, si è arruolato come volontario per aiutare i 600 vicini che sono stati messi in quarantena un mese fa.

Siamo a Wuhan, l’epicentro del coronavirus. Xiao Xiao ogni giorno esce di casa e consegna merce a chi nel suo quartiere non si può muovere da casa. Un lavoro estenuante che non gli consente di tornare a casa per pranzo. E qui entra in gioco Hani, il suo golden retriever che ogni giorno prende in consegna il cibo dalla madre di Xiao e lo porta al suo padrone. «Faccio un lavoro estenuante, ma penso che ne valga la pena se aiuta i miei vicini a essere al sicuro» ha detto Xiao.

E nel quartiere il suo nome è ormai una leggenda: «Fornisce un servizio essenziale e si accolla tutti i costi extra. Abbiamo cercato di dargli un po' di soldi, ma non li ha presi. Il suo altruismo è qualcosa che la nostra generazione e la società devono lodare».

