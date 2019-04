2 apr 2019 09:05

IL CUORE MATTO DI MICK JAGGER - IL 76ENNE CANTANTE DEI ROLLING STONES DOVRÀ ESSERE OPERATO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA VALVOLA AORTICA - DOVREBBE ESSERE OPERATO A NEW YORK IN SETTIMANA PER UN INTERVENTO CONSIDERATO DI ROUTINE (CON UN TASSO DI SUCCESSO DEL 95%) - DOPO DECENNI TRA DROGHE ED ECCESSI, JAGGER PRATICA UN REGIME DI VITA SALUTISTA CON PERIODICHE PULIZIE DEL SANGUE IN SVIZZERA… - VIDEO