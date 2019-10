IL CYBERBULLISMO UCCIDE – LUTTO NEL MONDO DELLA MUSICA POP COREANA: LA 25ENNE SULLI, STAR DELLA K-POP, SI È UCCISA NEL SUO APPARTAMENTO DOPO ESSERE STATA PERSEGUITATA DAI BULLI SU INSTAGRAM DOVE AVEVA MOSTRATO ACCIDENTALMENTE I CAPEZZOLI – DOPO AVERLA VISTA NUDA I LEONI DA TASTIERA L’AVEVANO INSULTATA QUOTIDIANAMENTE E…(VIDEO)

La musica pop coreana deve dire addio a una delle sue più grandi stelle. È morta appena 25enne Sulli, ritrovata nelle scorse ore nella sua casa a Seognam, sud di Seoul. Le cause del decesso non sono ancora state chiarite, ma molti fan sospettano che possa trattarsi di suicidio.

Da quando un mese fa la stella del K-POP aveva mostrato un capezzolo su Instagram, l'odio del web le si era riversato contro con tutta la sua forza e la cantante era caduta in depressione.

Arrivata alla fama come membro della girl band F(x), Sulli (vero nome Choi Jin-ri) dal 2015 si era messa in proprio e la sua carriera solista era andata a gonfie vele. Negli ultimi tempi, si parlava di un suo possibile ritiro dalle scene proprio per il cyber-bullismo a cui era stata sottoposta dopo aver lasciato vedere un capezzolo in una diretta live su Instagram. Per questa sua esperienza era attesa nel programma tv The Night of Hate Comments, in cui vengono invitate star e celebrità che

hanno subito bullismo online per parlare delle loro storie. «La morte di Sulli non dovrebbe essere segnalata come un suicidio ma un omicidio», ha twittato un fan, aggiungendo che la pop star «è

stata attaccata costantemente». Nel video della sua ultima canzone, Goblin, Sulli cantava: «Non sono una brutta persona. Perché dite cose cattive su di me? Cosa ho fatto per meritare questo?»

Ad avvertire le autorità è stato il suo manager, dopo che numerose chiamate erano rimaste senza risposta. Amber Liu, ex membro delle f(x), ha scritto su Twitter che cancellerà tutti i suoi futuri impegni per lo choc causato dalla morte dell'amica.

