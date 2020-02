27 feb 2020 08:20

DACCI OGGI LA NOSTRA SPARATORIA QUOTIDIANA – ENNESIMA STRAGE NEGLI STATI UNITI: IN UNA FABBRICA DI BIRRA DI MILWAUKEE UN EX DIPENDENTE LICENZIATO ENTRA E APRE IL FUOCO, UCCIDENDO SEI PERSONE E RIMANENDO UCCISO - L’AZIENDA MOLSON COORS HA ANNUNCIATO DA POCO UNA RIORGANIZZAZIONE PER TAGLIARE I COSTI E FAR FRONTE AL CALO DELLE VENDITE… - VIDEO